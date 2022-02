Olivier Giroud avec 3 de ses enfants : mode relax activé dans une tenue originale

On n'arrête plus Olivier Giroud depuis qu'il est enfin sur les réseaux sociaux. Le deuxième plus grand buteur de l'histoire de l'équipe de France a longtemps résisté à l'appel d'Instagram, mais depuis le début de l'année, il a décidé de s'y mettre et cela semble plutôt bien lui réussir. Même s'il n'est plus appelé par Didier Deschamps en Bleu, le beau gosse de 35 ans continue de performer du côté de l'Italie, sous les couleurs du club mythique de l'AC Milan.

Après plusieurs années en Angleterre, Olivier Giroud s'est rapidement fait à la douceur de vie italienne. Coéquipier de Zlatan Ibrahimovic, il mène une vie paisible entouré de sa femme, Jennifer, et de ses quatre enfants. Après avoir fêté il y a quelques jours les 4 ans de son petit Aaron, le sportif originaire de Chambéry vient de partager un moment de vie plutôt amusant sur son compte Instagram. Déjà suivi par plus de 427 000 abonnés, il a publié il y a deux jours une photo en compagnie de trois de ses enfants, sa fille Jade (8 ans), et ses fils Evan (5 ans) et Aaron. Olivier Giroud est également le papa de Aria, la petite dernière née en novembre 2020, mais qui n'apparaît pas sur cette photo.

Des chaussons pas ordinaires !

Sur la photo, on peut voir la petite famille bien tranquillement allongée dans un canapé qui a l'air particulièrement confortable. "Relaxing time", écrit Olivier Giroud en commentaire d'une photo où le visage de ses enfants a été caché. S'ils sont tous habillés de façon très confortable également, un élément de leur tenue dénote : leurs chaussons, puisqu'ils ont tous les mêmes. De couleur beige et ornés de pois marrons, ils semblent avoir fait l'unanimité au sein de la famille !