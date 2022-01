Olivier Giroud dévoile sa vie de famille : rares photos de son fils Aaron (4 ans), fan de belles voitures

Mieux vaut tard que jamais comme on dit ! Véritable star du foot depuis plus de dix ans maintenant, Olivier Giroud était jusqu'ici plutôt réfractaire aux réseaux sociaux. Une vraie singularité dans un univers où la plupart des joueurs possèdent plusieurs comptes et n'hésitent pas à afficher leurs vies pour le plus grand bonheur de leurs fans. Si Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar sont les trois joueurs les plus populaires, l'ancien attaquant de l'équipe de France en est encore très loin, mais il réussit des débuts plutôt intéressants sur les réseaux sociaux.

Après avoir démarré l'aventure Instagram le 6 janvier dernier, il en est déjà à plus de 418 000 abonnés. Une belle performance pour celui qui se présente avant tout comme champion du monde dans sa biographie. Pour le moment, il a principalement posté des photos reliées à sa carrière et son aventure à l'AC Milan en Italie, mais il y a deux jours de cela, il a mis en ligne une publication plus intime. En effet, pour célébrer l'anniversaire de son petit Aaron, né en janvier 2018, Olivier Giroud a posté deux belles photos de son anniversaire. "Joyeux anniversaire mon ptit garçon , je t'aime plus que tout l'univers", écrit-il en anglais.

Sur les clichés, même s'il prend soin de cacher le visage de son fils, on voit bien qu'Olivier Giroud a mis les petits plats dans les grands. Sur un thème noir, blanc et or, Aaron a eu le droit à deux superbes gâteaux pour fêter ses quatre ans. Suer l'une des deux créations gourmandes trône une Lamborghini. Aaron semble déjà aime les voitures de luxe italiennes.

Marié à Jennifer depuis 2011, Olivier Giroud est un homme très proche des siens. Père de deux filles, Jade (née en juin 2013) et Aria (née en novembre 2020) et d'un autre garçon, Evan (né en mars 2016), celui qui se décrit comme très croyant fait un sans faute pour ses débuts sur les réseaux sociaux. La preuve, sa publication a déjà reçu plus de 66 000 likes.