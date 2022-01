Diaporama Olivier Giroud dévoile sa vie de famille : rares photos de son fils Aaron (4 ans), fan de belles voitures

Exclusif - Olivier Giroud avec sa femme Jennifer et leurs enfants, Jade, Evan et Aaron, arrivent au Pavillon France à l'expo universelle Expo Dubaï 2020, à Dubaï.

Olivier Giroud lors du match de Serie A "Milan - Naples (0-1)" au stade San Siro. © Jonathan Moscrop/Sportimage/CSM via Zuma Press/Bestimage

Exclusif - Olivier Giroud avec sa femme Jennifer et leurs enfants, Jade, Evan et Aaron, arrivent au Pavillon France à l'expo universelle Expo Dubaï 2020, à Dubaï, Emirats Arabes Unis, le 28 décembre 2021.

Olivier Giroud - Olivier Giroud marque un doublé lors de son premier match au Milan AC contre Cagliari (4-1) tandis que l'ancien gardien de but du Losc, Mike Maignan a bien défendu la cage de son nouveau club. Milan. Le 29 août 2021.

Exclusif - Olivier Giroud avec sa femme Jennifer et leurs enfants, Jade, Evan et Aaron, arrivent au Pavillon France à l'expo universelle Expo Dubaï 2020, à Dubaï, Emirats Arabes Unis, le 28 décembre 2021.

Olivier Giroud lors du match de Serie A entre l'AC Milan et l'Inter Milan au stade Giuseppe Meazza à Milan, Italie, le 7 novembre 2021. Le match s'est terminé par un match nul 1-1. © Jonathan Moscrop/Sportimage/Cal Sport Media/Zuma Press/Bestimage

Olivier Giroud - Serie A - As Rome vs Milan AC à Rome le 31 octobre 2021. © Antonietta Baldassarre/Panoramic/Bestimage

12 / 15

Olivier Giroud et Zlatan Ibrahimovic - Serie A - As Rome vs Milan AC à Rome le 31 octobre 2021. © Image Sport /Panoramic/Bestimage