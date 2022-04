Olivier Giroud complice avec ses enfants : il s'éclate à Milan avec Evan et Aria

Depuis qu'il a installé Instagram, on n'arrête plus Olivier Giroud ! La star de l'équipe de France s'est longtemps refusée à ouvrir un compte officiel, mais c'est chose faite depuis le début de l'année et visiblement, l'attaquant de 35 ans y a très vite pris goût ! Revenu en équipe de France à la surprise générale lors du dernier rassemblement, suite à l'absence de Karim Benzema, le beau gosse a fait un come back très remarqué. Buteur, il semble être à nouveau dans les bonnes grâces de Didier Deschamps et une place pour la prochaine Coupe du monde au Qatar n'est pas à exclure.

Retourné à Milan où il joue depuis l'an dernier, Olivier Giroud a pu retrouver sa petite famille. En couple et marié à Jennifer depuis 2011, l'international français est un papa comblé avec ses quatre beaux enfants. Lorsqu'il ne s'entraîne pas ou qu'il n'est pas occupé avec la sélection, le coéquipier de Theo Hernandez, qui vient tout juste d'être papa, aime bien passer du temps avec ses enfants, comme il l'a encore montré hier sur son compte Instagram. Suivi par plus de 710 000 abonnés, l'attaquant des Bleus a publié deux stories très mignonne en compagnie de ses petits. Sur la première on peut le voir s'amuser avec son fils Evan lors d'un repas en famille.

Repas avec Evan et dernier au revoir avec Aria

Comme dit l'adage, "À Rome, fait comme les Romains" et chez Olivier Giroud, vu qu'on est en Italie, le midi c'est spaghetti ! Sur la photo, on le voit s'amuser à rejouer la fameuse scène du dessin animé La Belle et le Clochard avec son petit Evan. "Family time", écrit-il sur la photo (à retrouver sur le diaporama). La deuxième est tout aussi mignonne puisqu'on y voit le Français au moment de partir pour l'entraînement et sa petite Aria vient lui faire un dernier au revoir devant l'ascenseur. "Je t'aime ma petite princesse", lui dit son père, tandis que la fillette répond "Passe une bonne journée papa", ajoute le footballeur sur la photo.

Très épanoui à Milan et entouré de ses proches, Olivier Giroud semble plus heureux que jamais et son retour éclatant en Bleus n'y est peut-être pas pour rien !