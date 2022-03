Olivier Giroud de retour en Bleu : l'adorable photo de ses enfants, ses 'meilleurs supporters'

C'est un retour que l'on attendait plus et pourtant, Olivier Giroud a fait son grand retour en Bleus après avoir été laissé à la maison à plusieurs reprises par Didier Deschamps. Ironie de l'histoire, c'est grâce au forfait de son grand rival Karim Benzema que l'attaquant de 35 ans a été rappelé par le sélectionneur. Tout content d'être là, l'attaquant du Milan AC n'a pas manqué de signer son retour puisqu'il a été titularisé au côté d'Antoine Griezmann vendredi dernier et a inscrit l'un des deux buts de la victoire française face à la Côte d'Ivoire. Un retour gagnant pour le footballeur qui va peut-être remettre ça ce soir face à l'Afrique du Sud.

Une très belle période pour Olivier Giroud tout heureux d'avoir la chance d'enfiler le maillot tricolore et d'enfin réussir à battre le record de buts en équipe de France, toujours détenu parThierry Henry. Si ce comeback a été célébré par le joueur à Marseille, il l'a également été par ses enfants restés à Milan pour admirer les exploits de leur papa. Sur son compte Instagram, le mari de Jennifer a mis en ligne une adorable photo après le match sur laquelle on peut voir ses deux filles Jade (8 ans) et Aria (1 an) et ses deux garçons Evan (6 ans) et Aaron (4 ans) devant la télévision en train de regarder le match des Bleus.

"L'atmosphère était magnifique au Vélodrome, mais je crois que j'ai les meilleurs supporters à la maison", écrit Olivier Giroud en commentaire. Une adorable photo sur laquelle on peut voir les quatre enfants avec un maillot de l'équipe de France et chacun a son nom floqué dans son dos. Au moment de la photo, on peut apercevoir leur père sur l'écran de la télévision du salon. Une photo qui a visiblement beaucoup plu aux internautes puisqu'ils sont plus de 180 000 à avoir liké la publication.