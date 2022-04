Olivier Giroud s'offre une escapade avec Jennifer dans un lieu très romantique

C'est une véritable résurrection que vit Olivier Giroud depuis son arrivée en Italie l'été dernier. Après une fin de cycle compliquée du côté de Chelsea, l'attaquant français de 35 ans s'est envolé pour Milan où il a retrouvé tout son talent et son efficacité à tel point que Didier Deschamps l'a rappelé en équipe de France. Un retour en grâce qui fait le bonheur du joueur et de sa famille, à l'image de ses quatre enfants, Jade (8 ans), Evan (6 ans), Aaron (4 ans) et Aria (1 an), très heureux du côté de Milan.

Après un nouveau but très important le week-end dernier, Olivier Giroud s'est certainement dit qu'il avait bien mérité un peu de repos au côté de sa femme, Jennifer. Marié depuis 2011 avec la belle brune, le natif de Chambéry est un nouveau venu sur Instagram,réseau qu'il a rejoint en début d'année, mais ses débuts sont parfaitement maîtrisés. Il n'hésite pas à partager avec ses 748 000 abonnés les bons moments qu'il passe en famille et c'est exactement ce qu'il a fait hier pour son jour de repos. Le coéquipier de Théo Hernandez à Milan découvre son nouveau pays et il a décidé de faire un petit jeu avec ses abonnés sur la photo mise en ligne hier.

Une journée romantique dans la ville des amoureux

On peut voir Olivier Giroud, de dos, au milieu d'une petite ruelle très typique avec des bâtiments très colorés. "Qu'est ce que c'est beau !", s'enthousiasme-t-il en commentaire, avant de poser une petite question : "Devinez où je me trouve...". Une question à laquelle les internautes n'ont pas mis longtemps à répondre puisqu'il s'agit de Burano, l'une des plus belles îles de la lagune de Venise. Une petite escapade romantique dans la ville des amoureux avec Jennifer, comme il l'a montré en story avec un petit selfie à deux. Le Français a souhaité passer incognito avec ses lunettes de soleil et sa casquette pour profiter des splendeurs de la ville italienne.