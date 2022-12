Karim Benzema s'éclate loin du Qatar : rare vidéo avec sa fille Mélia, son adorable "championne" de 8 ans

Si ses coéquipiers de l'équipe de France sont en train de suer au Qatar, Karim Benzema profite à fond de ses vacances à La Réunion. L'attaquant des Bleus a malheureusement dû déclarer forfait pour la Coupe du monde qui se déroule jusqu'au 18 décembre et il a donc décidé de partir en vacances avec ses proches. Très actif sur Instagram, où il possède plus de 61 millions d'abonnés, il vient de publier une courte vidéo très mignonne en compagnie de sa fille, Mélia. L'adorable petite brune âgée de 8 ans qu'il a eue avec son ancienne compagne Chloé de Launay, est du voyage dans l'île située dans l'océan indien et le réveil matinal a été plutôt sportif. "Il est 7h30, on va faire quoi là Mélia", demande le sportif de 34 ans à sa fille.

La petite, toute souriante et se trouvant dans un lieu paradisiaque au bord de la mer ne manque pas d'aplomb et répond à son père : "On va courir". Une matinée sportive donc pour Karim Benzema, qui ajoute que le footing se fera "sur la plage". S'il a forcément dû être déçu de ne pas pouvoir participer à la Coupe du monde, le tout récent Ballon d'Or ne semble pas se morfondre sur son sort. Avec sa "petite championne", il va donc poursuivre sa remise en forme, lui qui est blessé à un genou. "Let's go, let's go !", finit-il par dire avant de couper la vidéo, sous les rires de sa fille.