Karim Benzema et sa compagne Jordan Ozuna : une rare photo du couple en plein câlin dévoilée

Papa de Mélia (fruit de son amour avec Chloé de Launay) et d'Ibrahim (né de sa relation avec le mannequin français Cora Gauthier), Karim Benzema a jeté son dévolu sur une jolie jeune femme de 32 ans prénommée Jordan Ozuna. Jolie métisse aux cheveux blonds délicatement bouclés, la nouvelle conquête du sportif élu récemment Ballon d'Or 2022 est apparue pour la première fois sur les réseaux sociaux avec le footballeur à l'été dernier

Top model née le 1er janvier 1990 au Maryland, aux États-Unis, Jordan Ozuna est une ancienne serveuse de boîte de nuit à Las Vegas. Parmi ses supposées conquêtes, on compte Justin Bieber, Tyga ou encore Puff Daddy. Repérée par des agents, la jeune femme est devenue mannequin pour de nombreuses agences très prestigieuses localisées à New York, Miami, Lors Angeles ou Atlanta comme State Management, Caroline Gleason Management, Tricia Brink Management, ou encore The Salt Agency. Présente lors de la très célèbre cérémonie du Ballon d'Or qui a eu lieue le 17 octobre dernier, la jeune femme a posé avec son chéri et son prix devant les photographes.

Last night was magical

Un cliché qu'elle avait forcément partagé sur sa page Instagram. Magnifique dans une robe pailletée rose de la marque Zuhair Murad, la jolie Jordyn - suivie pas plus de 500 000 abonnés - avait écrit en légende : "Last night was magical. Nobody deserves this more than you baby" ("La nuit dernière était magique. Personne ne le mérite plus que toi bébé").