Karim Benzema forfait pour la Coupe du monde : "Certains sont très heureux" selon une ancienne star du PSG !

Alors que la France s'avance vers son premier match dans la compétition ce soir à 20 heures face à l'Australie, difficile de connaître réellement le niveau des Bleus. Il faut dire que l'équipe de Didier Deschamps n'a pas été épargnée par les blessures ces dernières semaines. Les choses ont commencé à sérieusement se gâter avec le forfait des deux stars du milieu de terrain, N'Golo Kanté et Paul Pogba, qui regarderont cette Coupe du monde au Qatar depuis leur télévision, mais les choses se sont empirées par la suite. Le défenseur du Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe et le gardien de but Mike Maignan sont eux aussi sur la touche.

Si certains pensaient que les choses allaient s'arrêter là, le coup de grâce est intervenu samedi soir avec l'officialisation du forfait de Karim Benzema. Une terrible nouvelle pour tous les fans des Bleus, qui rêvaient depuis longtemps d'une attaque avec le tout récent Ballon d'Or associé à la nouvelle star Kylian Mbappé, mais ce ne sera malheureusement pas possible... Victime d'une blessure à une cuisse, le joueur de 34 ans a été contraint de renoncer malgré son envie. "De ma vie je n'ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle coupe du monde", a-t-il déclaré sur Instagram.

L'absence de Benzema, une bonne nouvelle ?

Si l'on pouvait s'imaginer que l'ambiance était particulièrement morose au sein du groupe France après ce nouveau coup du sort, il semblerait que ce soit tout le contraire si l'on en croit les propos très surprenants de Diego Lugano. Ancien joueur du PSG et légende de la sélection uruguayenne, le sportif de 42 ans estime même que c'est une bonne nouvelle pour les Bleus ! "J'en suis certain, car j'étais un coéquipier de certains (joueurs français) qui sont très heureux du départ de Benzema", affirme-t-il au micro de la chaîne ESPN.

Une déclaration très étonnante de la part de Diego Lugano et difficile de connaître la véracité de ses propos, mais si l'on en croit ses dires, il faudrait donc se réjouir de l'absence de Karim Benzema. Étrange...