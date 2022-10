Karim Benzema : Chloé de Launay, la mère de sa fille, sublime dans une robe très sexy

Karim Benzema est un homme comblé et il devrait l'être encore un peu plus dans les prochains jours. Le 17 octobre prochain, l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid devrait recevoir le premier Ballon d'Or de sa carrière, lui qui a effectué une saison tout bonnement exceptionnelle avec son club. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le footballeur de 34 ans est devenu le taulier du club espagnol qu'il a emmené jusqu'à la victoire finale en Ligue des champions. De très bonne augure à quelques semaines de la Coupe du monde au Qatar où les Bleus feront figure de favoris avec des joueurs comme Kylian Mbappé et Antoine Griezmann dans son équipe.

Si tout va pour le mieux sportivement, les choses semblent également très bien se passer sur la plan affectif pour Karim Benzema. Depuis quelques mois, le natif de Lyon semble être en couple avec Jordan Ozuna, un mannequin américain très populaire sur les réseaux sociaux, mais avant cette histoire, il a connu deux autres femmes qui ont beaucoup compté dans sa vie. Il y a bien évidemment Cora Gauthier, la mère de son adorable fils Ibrahim, qui vit du côté de Dubaï avec son garçon depuis plusieurs années, mais avant elle le footballeur était en couple avec Chloé de Launay, une magnifique blonde avec qui il a eu une fille, Mélia.

Chloé magnifique en imprimé léopard au bord de la mer

Installée à Madrid depuis plusieurs années maintenant, elle a choisi d'élever sa fille dans la ville où réside Karim Benzema. Très discrète sur sa vie privée, la jeune femme originaire de l'île de la Réunion est populaire sur Instagram où elle compte plus de 18 000 abonnés. Si elle ne se montre pas très active sur la plateforme, elle a néanmoins décidé de publier plusieurs superbes photos d'elle il y a quelques jours. Sur les clichés qui semblent professionnels, on peut la voir en bord de mer, au milieu de la plage, dans une magnifique robe avec un imprimé léopard et elle est tout simplement resplendissante !