Karim Benzema main dans la main avec un petit garçon : première photo de son troisième enfant ?

C'est la rumeur qui a agité les médias français et espagnols ces dernières heures. Karim Benzema pourrait faire un retour fracassant dans le groupe France alors qu'il a déclaré forfait quelques jours avant le début de la compétition. Un véritable imbroglio puisqu'à en croire certains journalistes, il se remettrait beaucoup plus vite que prévu de sa blessure à la cuisse. Un départ qui a beaucoup fait parler puisque d'après un ancien footballeur très influent, le groupe vivrait plutôt bien son absence et certains joueurs s'en réjouiraient même.

Pourtant, les supporters des Bleus avaient beaucoup d'espoir dans l'association entre l'attaquant de 34 ans et Kylian Mbappé, deux des meilleurs attaquants du monde. Karim Benzema sort d'ailleurs d'une saison exceptionnelle avec son club, lui qui a conduit le Real Madrid au titre suprême en Europe, remportant sa cinquième Ligue des champions. Une année incroyable qui lui a valu son tout premier Ballon d'Or. Une véritable consécration, après avoir été dans l'ombre de Cristiano Ronaldo pendant de longues années et beaucoup le voyaient arriver en très grande forme au Qatar, pour cette Coupe du monde.

À La Réunion avec son troisième enfant ?

Malheureusement, ce ne sera pas le cas et pour mettre fin à toutes les rumeurs qui courent depuis quelques jours, Karim Benzema a publié des photos de son arrivée à La Réunion, mardi 29 novembre. Casquette sur la tête et lunettes de soleil, le footballeur est en mode vacances et il a décidé d'emmener ses proches avec lui. Dans sa story sur Instagram, celui qui est en couple depuis peu avec la sublime Jordan Ozuna a partagé une photo qui interpelle. Dessus, on le voit tenir la photo d'un enfant qui ne ressemble ni à sa fille Mélia (8 ans), ni à son fils Ibrahim (5 ans), ce qui pourrait porter à croire qu'il est bien le père d'un troisième enfant, comme la rumeur l'annonce depuis un certain temps (la photo est à retrouver dans le diaporama). En effet, lors d'un long entretien avec GQ à l'issue de son Ballon d'Or, le magazine écrivait : "Quand notre homme ne s'entraîne pas, il se repose, s'occupe de ses trois enfants et donne des conférences de presse." Une chose est sure, le footballeur entretient une relation très proche avec cet enfant puisqu'il a ajouté un coeur rouge sur la photo...

S'il n'a pas encore officialisé l'information, Karim Benzema pourrait donc bien être le père d'un troisième enfant...