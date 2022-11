Karim Benzema bientôt de retour avec les Bleus au Qatar ? Le Ballon d'Or met fin au débat !

C'est l'une des grandes déceptions de cette Coupe du monde pour les supporters français. Arrivé blessé depuis plusieurs semaines au Qatar, Karim Benzema a entretenu un moment l'espoir de pouvoir rejouer lors de la phase de groupe, mais une blessure à la cuisse survenue à l'entraînement a mis fin aux rêves de gloire du joueur du Real Madrid. Pourtant, tout le monde voulait voir son association avec Kylian Mbappé en action à la pointe de l'attaque des Bleus, à tel point que les rumeurs les plus folles ont couru dans les médias et sur les réseaux sociaux au cours des dernières heures.

Auteur d'une saison en tout point remarquable, Karim Benzema a logiquement été couronné du titre de meilleur joueur de la planète en remportant son premier Ballon d'Or à 34 ans, il y a quelques semaines de cela. Il arrivait donc dans la forme de sa vie pour ce Mondial, lui qui n'a pas toujours été en odeur de sainteté chez les Bleus, mais tout s'est arrêté brutalement à cause de cette blessure. Parti dans l'anonymat de l'hôtel de l'équipe de France, son départ serait même plutôt bien vu par une large partie du vestiaire, si l'on en croit un personnage influent du football. Mais voilà que les rumeurs faisant état de progrès fulgurants dans le rétablissement de l'attaquant ont émergé ces dernières heures, à tel point que certains médias espagnols allaient même jusqu'à évoquer un possible retour de la star au Qatar !

Karim Benzema en mode vacances à La Réunion !

Des rumeurs tempérées par des journalistes français, qui ne s'imaginaient pas vraiment voir revenir celui que l'on surnomme KB9. Muet depuis le début de cette histoire, le footballeur, en couple avec Jordan Ozuna, un mannequin américain, vient de répondre à sa façon, à travers ses réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, où il est suivi par plus de 61 millions d'abonnés, Karim Benzema vient de publier plusieurs photos de son arrivée à l'aéroport de La Réunion. Casquette rouge sur le crâne et tee-shirt noir, le père de famille semble être totalement passé en mode vacance et le football est définitivement loin de ses préoccupations du moment. Il a également publié quelques clichés dans sa story (qui sont à retrouver dans le diaporama).