Karim Benzema père d'un troisième enfant ? Cette surprenante révélation qui lance la rumeur

C'est une période absolument folle qu'est en train de vivre Karim Benzema ces dernières semaines. Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a fait une année 2021-2022 de folie, engrangeant de nombreux titres et portant son équipe du Real Madrid avec des prestations incroyables. À 34 ans, le natif de Lyon a donc remporté son premier Ballon d'Or et le suspense n'était pas vraiment présent tant il a survolé la saison. La semaine dernière il a donc logiquement soulevé le trophée lors de la cérémonie qui s'est tenue au théâtre du Châtelet, à Paris. Entouré de tous ses proches, le champion a offert un discours émouvant, évoquant notamment les moments difficiles de sa carrière et n'épargnant pas le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

En quelques heures, Karim Benzema est devenu l'homme de l'année et sa nouvelle compagne, Jordan Ozuna, en a même profité pour officialiser leur relation qui durent depuis plusieurs mois maintenant. Dans la salle, il y avait également son adorable fils Ibrahim, ainsi que la mère de l'enfant, Cora Gauthier. Son autre petite fille Mélia n'était pas présente ce soir-là, tout comme son autre fille, Chloé de Launay. On sait que l'attaquant est très proche de ses enfants et qu'il a gardé de bonnes relations avec ses anciennes compagnes, mais se pourrait-il que le footballeur nous cache quelque chose concernant un troisième enfant ?

Un troisième enfant à l'identité encore cachée ?

Le magazine GQ vient de faire sa Une et consacre plusieurs pages à Karim Benzema dans son dernier numéro. On en apprend plus sur le joueur et notamment sur sa vie de famille, mais une petite phrase glissée par le journaliste interpelle : "Quand notre homme ne s'entraîne pas, il se repose, s'occupe de ses trois enfants et donne des conférences de presse". Le Français aurait donc un troisième enfant dont il tait l'existence publiquement si l'on en croit ces quelques mots. Sur son compte Instagram, où il est suivi par près de 60 millions d'abonnés, celui que l'on surnomme KB9 pose fièrement avec Mélia et Ibrahim, mais pas l'ombre d'un troisième enfant pour le moment, alors attendons la confirmation officielle du nouveau Ballon d'Or pour en savoir plus.

