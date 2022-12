Angel Di Maria : Sa fille Mia née grande prématurée, photos déchirantes à l'hôpital malgré un bonheur immense

La douleur de la dernière finale perdue par l'Argentine en 2014 face à l'Allemagne va forcément être dans l'esprit d'Angel Di Maria au moment de jouer ce match crucial face à la France en finale de cette Coupe du monde au Qatar. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain, parti à la Juventus Turin cet été, a laissé un très bon souvenir du côté de la capitale, mais aujourd'hui, son ancien coéquipier Kylian Mbappé va tout faire pour qu'il reparte sans trophée. Pour le soutenir, le joueur de 34 ans va pouvoir compter sur la présence de sa femme, Jorgelina Cardoso, avec qui il est en couple depuis 2008. Les deux tourtereaux se sont d'ailleurs mariés en 2011 et en 2013, ils ont accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Mia.

Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu lors de la naissance de Mia, qui est née grande prématurée, près de trois mois avant la fin de la grossesse de Jorgelina Cardoso. Il y a trois ans de cela, pour la journée mondiale de la prématurité, la mère de famille avait tenu à partager plusieurs photos de cette journée si spéciale dans la vie de sa famille et les images sont particulièrement douloureuses à regarder. On peut surtout voir qu'Angel Di Maria et sa femme ont donné tout l'amour nécessaire à leur fille pour qu'elle s'en sorte et cela a très bien fonctionné puisque Mia est aujourd'hui une petite fille en parfaite santé ! "Bonne fête à tous les petits lions prématurés. La Journée mondiale de l'enfant prématuré est célébrée le 17 novembre. Cette journée est utile pour rappeler les précautions supplémentaires qui doivent être prises avec les nouveau-nés", écrit-elle en commentaires de sa publication.