Rachel Legrain-Trapani enceinte en pleine pandémie : "Ça m'angoisse"

En ces temps troubles, les fans sont rassurés de savoir leurs personnalités préférées en pleine santé. Sur Instagram, ils sont nombreux à donner de leurs nouvelles, c'est notamment le cas de la merveilleuse Rachel Legrain-Trapani, actuellement enceinte de 6 mois. En effet, elle révélait en janvier dernier attendre son premier enfant avec son homme, Valentin Léonard, rencontré cet été.

L'ancienne reine de beauté s'est laissée allée à un petit jeu de questions/réponses avec ses abonnés. De quoi passer le temps, et en apprendre un peu plus sur sa grossesse. Qu'en est-il du prénom du futur bébé ? S'est-elle accordée avec le papa ? "Normalement oui, on s'est mis d'accord avec Valentin sans trop de difficulté", apprend-elle.

Une grossesse forcément perturbée par le confinement dû à la pandémie de coronavirus. Rachel Legrain-Trapani déplore ainsi le fait de ne pas pouvoir se préparer correctement à l'arrivée de bébé. "Malheureusement non pas encore, ça m'angoisse de ne pas pouvoir le faire justement... L'atmosphère est pesante, j'aurais aimé vivre une grossesse plus sereine, mais bon, on est tous dans le même bateau", explique la jeune femme de 31 ans.

La naissance prochaine de ce futur enfant en a étonné plus d'un, Rachel-Legrain Trapani ayant rencontré Valentin Léonard en juillet dernier. Un véritable coup de foudre ? "Ça s'est fait en plusieurs étapes. Notre première rencontre était lors d'un événement à Paris et oui je pense qu'on peut appeler ça un coup de foudre !", apprend-elle sur Instagram.

Pour rappel, Valentin s'entend bien avec Gianni, le premier fils de Rachel Legrain-Trapani, issu d'une précédente relation "Ils sont super complices ! Valentin adore les enfants. Il s'occupe trop bien de Gianni", s'est-elle réjouie. On n'a plus qu'à attendre la fin du confinement, et l'arrivée prochaine de bébé...