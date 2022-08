Matt Pokora : Son nouveau look ultra sexy affole ses fans... sa femme Christina Milian valide !

Depuis ses débuts dans le télé-crochet Popstars, Matt Pokora a marqué le public par son physique : avec ses yeux bleus et ses tatouages, il a fait craquer toutes les filles (et pas que). Mais, cet été, pour ses 20 ans de carrière, il a mis le paquet deux fois plus : depuis quelques jours, le chanteur s'affiche avec une musculature impressionnante et très travaillée.

Une photo postée sur les réseaux sociaux pour annoncer que celui-ci sera prêt pour sa tournée événement qui se déroulera l'an prochain dans toute la France et célébrera cet anniversaire si important. Et ce look si hot, il y en a une à qui ça plait : Christina Milian, sa femme ! L'Américaine de 40 ans a validé cette nouvelle apparence sur son compte Instagram, en reprenant la story avec un "Wow" d'admiration.