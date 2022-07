M. Pokora papa : craquant moment de complicité avec son fils Kenna, 1 an déjà !

Divisée entre la France et la ville de Los Angeles, aux Etats-Unis, la vie de M. Pokora et Christina Milian est emplie de musique et de douceur. Ces instants restent privés pour la plupart, bien sûr, mais il arrive heureusement que quelques publications, sur les réseaux sociaux, permettent à tous de suivre l'évolution de la petite famille bilingue. Tout récemment, l'interprète du titre Les Planètes a posté une photographie en compagnie d'Isaiah, dont le visage est camouflé par un grand coeur blanc... qui laisse toutefois apercevoir quelques-uns de ses traits, très similaires à ceux de ses parents. Les chats ne font pas des chiens, comme on aime à le dire...