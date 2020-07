Jean-Paul Belmondo : D'où lui vient son surnom Bébel ?

Ce mardi 7 juillet 2020, W9 dédie sa soirée télé au film Le Cerveau, qui met en vedette l'incontournable Jean-Paul Belmondo. On ne présente plus le comédien aujourd'hui âgé de 87 ans, qui s'est illustré au fil des années grâce à ses rôles dans des films devenus des classiques. Comment oublier par exemple, Le Professionnel, À bout de souffle, L'Homme de Rio ou encore Peur sur la ville, qui ont fait sa gloire dans les années 1960 et 1970.

Mais si sa carrière a été marquée par tous ces grands longs métrages, c'est grâce à une performance de Jean-Gabin qu'il a récolté son célèbre surnom, "Bébel". En effet, le comédien papa de quatre enfants, dont la petite dernière Stella est tout juste âgée de 16 ans, expliquait lui-même sa drôle d'origine dans la préface du livre à son honneur, Plus Bébel la vie, paru en 2018. "La vérité, c'est qu'au début, on m'appelait parfois 'Pépel' (...), c'était le nom du personnage de Gabin dans Les Bas Fonds. (...) Et puis comme ça, sans qu'on sache vraiment pourquoi, ça s'est transformé en 'Bébel'. Au départ, ça me faisait bizarre. Maintenant, ça me flatte, d'avoir mon surnom."

Plus tard, Jean-Paul Belmondo était une nouvelle fois revenu dans les pages de Paris Match sur ce surnom dont il a hérité malgré lui, saluant au passage le talent de Jean Gabin, qui l'a toujours soutenu et a cru en lui. "J'étais fier qu'on puisse me comparer d'une façon ou d'une autre à Gabin. Sur le tournage d'Un singe en hiver, alors que je m'inquiétais pour l'avenir, il m'avait dit : 'Regarde ta fiole ! Quand t'auras des pailles blanches, tu plairas encore aux gonzesses. Te magne pas la devanture et laisse couler l'Orénoque.' À la suite d'une faute de frappe, 'Pepel' est devenu 'Bébel', et c'est resté." Et il est vrai qu'ils sont maintenant nombreux à faire référence à l'acteur ainsi !

