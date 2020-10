Sean Connery, James Bond à jamais, est mort

Sean Connery restera à jamais celui qui a été le premier acteur à avoir incarné James Bond au cinéma. En 1961, le London Express organise un concours afin de trouver un acteur original pour le rôle de l'agent 007, imaginé par l'écrivain et ancien espion britannique Ian Fleming. Connery remporte le concours devant pas moins de six cents candidats. Il incarne James Bond dans sept épisodes, six produits par EON Productions et le septième non officiel produit par Warner Bros. : James Bond 007 contre Dr No, réalisé par Terence Young (1962), Bons baisers de Russie, réalisé par Terence Young (1963), Goldfinger, réalisé par Guy Hamilton (1964), Opération Tonnerre, réalisé par Terence Young (1965), On ne vit que deux fois, réalisé par Lewis Gilbert (1967), Les diamants sont éternels, réalisé par Guy Hamilton (1971), Jamais plus jamais , réalisé par Irvin Kershner (1983).

Sean Connery a connu une longue carrière couronnée de nombreux prix dont un l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Les Incorruptibles, en 1988, deux Bafta - dont celui de meilleur acteur pour Le Nom de la rose en 1988 - et trois Golden Globes.

C'est en 2003 que Sean Connery prend sa retraite cinématographique, après sa participation au film La Ligue des gentlemen extraordinaires.

Marié de 1962 à 1973 à Diane Cilento, Sean Connery a eu un fils avec l'actrice australienne, Jason, né en janvier 1963. L'acteur écossais a ensuite épouse une Française, l'artiste-peintre Micheline Roquebrune.