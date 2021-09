Mort de Jean-Paul Belmondo : Le bel hommage de Plus belle la vie

La terrible nouvelle a été annoncée lundi 6 septembre. Jean-Paul Belmondo est mort à l'âge de 88 ans à son domicile parisien comme l'avait annoncé son avocat à l'AFP. Depuis, les hommages pleuvent. Mardi 7 septembre, c'était au tour de Plus belle la vie de faire honneur au monstre sacré du cinéma.

Les amoureux du cinéma français pleurent la mort de celui que l'on surnommait Bebel. Pour tenter de se consoler, ils peuvent revoir certains de ses films emblématiques grâce aux hommages des chaînes de télévision après l'annonce de sa disparition. Nombreuses sont en effet celles à avoir bousculé leurs programmes pour cette triste occasion. Et, comme à son habitude, la production de Plus belle la vie a souhaité tourner une scène supplémentaire pour intégrer cet événement douloureux à la série.

Ainsi, les téléspectateurs de France 3 ont pu découvrir en début d'épisode Jean-Paul Boher (interprété par Stéphane Henon) rejoindre Mirta Torres (jouée par Sylvie Flepp) et Laëtitia Belesta (incarnée par Caroline Riou) au bar. Les trois personnages ont fait des références cinématographiques en évoquant notamment L'As des As, A bout de souffle ou Le Professionnel. "Bebel est parti", a ensuite lancé la maman de Kevin. Et Mirta et Boher de répondre respectivement : "On peut dire qu'il a eu l'itinéraire d'un enfant gâté"; "Le Magnifique". Un touchant hommage.

Ce n'est pas la première fois que Plus belle la vie adapte son scénario pour faire un hommage. La production avait déjà évoqué Notre-Dame de Paris après l'incendie ou encore à Johnny Hallyday après sa mort.