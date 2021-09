Hommage national à Jean-Paul Belmondo : tous les détails sur l'évènement aux Invalides

Jean-Paul Belmondo laisse un vide immense depuis hier. L'acteur de légende est décédé à 88 ans. Très rapidement, Emmanuel Macron a exprimé sa tristesse et a rendu hommage à l'icône du septième art qui restera à jamais Le Professionnel, l'As des As, Le Magnifique, ou encore Bebel. "Il restera à jamais Le Magnifique", a réagi le président de la République. "Nous nous retrouvions tous en Jean-Paul Belmondo", a-t-il ajouté, en évoquant "un trésor national, tout en panache et en éclats de rire", "un héros sublime et une figure familière". "Parmi nos grands acteurs, il était celui qui remportait haut la main la palme du public", a aussi souligné le président de la République. L'Elysée a ensuite fait savoir qu'un hommage national sera organisé jeudi 9 septembre 2021 aux Invalides. L'évènement prend forme. Voici tout ce qu'il faut savoir.

L'hommage débutera à 16h30. Dans la cour des Invalides, Emmanuel Macron prononcera l'éloge funèbre, devant sa famille et ses proches, des représentants du monde de la culture et du sport, des membres du gouvernement mais aussi devant un millier de personnes. Ces places seront offertes au grand public dans la cour, sans réservation - mais avec un pass sanitaire requis. Ceux qui n'auront pas pu entrer pourront suivre l'événement sur des écrans géants installés sur l'esplanade des Invalides.

"Il [l'hommage national] sera sûrement solennel parce qu'il doit l'être. Mais en même temps il va falloir qu'on applaudisse très fort", a affirmé l'acteur Jean Dujardin, un des "héritiers" de "Bébel", mardi sur BFMTV. "On perd un guide. Ça a été un guide, Jean-Paul, ça a été quelqu'un qui nous a dit: ne vous encombrez pas avec des angoisses, amusez-vous". "Il faudra tous aller aux Invalides parce que c'est là-bas qu'on pensera encore plus fort à lui", a déclaré, également à BFMTV, le délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux. "Il a enterré tous ses copains, ça l'attristait beaucoup (...) mais là il est parti les rejoindre", a-t-il ajouté.

Ce sera la 12e fois qu'Emmanuel Macron présidera un hommage national, cérémonie militaire à l'origine, qui a été étendue aux civils qui ont marqué leur temps, comme Charles Aznavour en octobre 2018.

Obsèques vendredi à 11h

Les obsèques de l'acteur se dérouleront vendredi à 11H00 à Paris, en l'église Saint-Germain-des-Prés, a annoncé l'avocat de la famille, précisant que la cérémonie serait suivie d'une crémation dans l'intimité.