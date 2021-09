Diaporama Hommage national à Jean-Paul Belmondo : tous les détails sur l'évènement aux Invalides

11 / 19

Exclusif - Prix spécial - Jean-Paul Belmondo, Jean Dujardin - Soirée de lancement, au Musée Paul Belmondo, de deux ouvrages signés par Jean-Paul Belmondo, "Mille vies valent mieux qu'une" et "Belmondo par Belmondo" parus aux éditions Fayard à Boulogne-Billancourt, le 5 Décembre 2016. © Dominique Jacovides/Bestimage

Exclusive - No Web No Blog - For Germany call for price - Opening night at the Paul Belmondo Museum, for two books signed by Jean-Paul Belmondo, "A thousand lives are better than one" and "Belmondo by Belmondo" published by Fayard in Boulogne-Billancourt on December 5, 2016.