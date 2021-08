Jean Dujardin en couple avec Nathalie Péchalat : il a tout donné pour la séduire

Tout réussit à Jean Dujardin. L'acteur de 49 ans est partout en ce moment. Depuis le retour des films en salle, il est à l'affiche de plusieurs films. Parmi eux, Présidents dans lequel il joue le rôle de Nicolas Sarkozy. Une prestation sur laquelle il s'est récemment confié. Mais c'est surtout avec le rôle d'Hubert Bonisseur de La Bath, le célèbre agent secret que l'acteur a fait parler de lui. On l'a vu à Cannes pour présenter le troisième volet des aventures d'OSS 117 aux côtés de Pierre Niney et Nicolas Bedos et vous aurez la chance de l'admirer dans le second opus, ce soir sur M6, dans OSS 117 : Rio ne répond plus, où il partage l'affiche avec Alex Lutz et Reem Kherici.

Si tout va bien professionnellement, les choses semblent également très bien aller niveau vie sentimentale pour Jean Dujardin. Le grand ami de George Clooney est en couple depuis 2014 avec l'ancienne patineuse artistique, Nathalie Péchalat. Ensemble, ils ont deux filles, Jeanne (née en décembre 2015) et Alice (née en février 2021). Les deux tourtereaux vont même se marier en mai 2018. Une très belle romance qui a démarré seulement un an après son divorce d'avec Alexandra Lamy. C'est après l'avoir vu à la télévision que l'acteur au jeu très physique a eu le déclic. "Quand j'ai vu Nathalie, ma femme, à la télévision – je ne l'ai pas vue patiner mais parler –, elle m'a charmé", racontait-il en 2016 dans le magazine Elle.

À ce moment-là, j'ai choisi ma vie. Je me suis repris en main

Depuis ce moment, Jean Dujardin n'a plus eu qu'une idée en tête, rencontrer la belle sportive de 37 ans. "À ce moment-là, j'ai choisi ma vie. Je me suis repris en main, je me suis demandé ce dont j'avais envie, où j'en étais et hop, j'ai foncé !", se remémore-t-il. Une version confirmée par son ami, David Foenkinos. L'écrivain raconte dans Paris Match ce moment où l'acteur à l'enfance difficile a vu "un jour Nathalie Péchalat à la télévision", et il a vite compris que c'était la bonne, il a alors tout fait "pour la rencontrer et lui dire cette folie de l'évidence amoureuse".