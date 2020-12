Alex Lutz marié à Mathilde Vial : une histoire d'amour qui dure depuis plus de vingt ans !

Ils cultivent leur amour, au quotidien, depuis plus de 20 ans. En 1998, Alex Lutz a croisé la route de Mathilde Vial pour ne plus jamais la quitter. Fleuriste de profession, elle a étudié les lettres puis travaillé dans le domaine de la culture pendant de longs mois avant d'ouvrir un atelier floral à Paris. Ce qui lui permet d'avoir un avis particulièrement aiguisé sur les productions de son mari. "Elle fait un métier magnifique, hyper inspirant, expliquait-il au magazine Elle. Chaque bouquet est un scénario. Mathilde a un avis très joli, toujours plein de bon sens et très exigeant. Elle ne rigole pas à la seconde et, en même temps, je sais qu'elle est mon premier fan. Je lui fais confiance, mais j'essaie de ne pas la soûler avec ça. Sur scène, vous êtes déjà un nombril sur pattes, il faut faire gaffe." Catherine et Liliane ne sont donc pas les seules femmes de sa vie...

Mathilde, son amour

C'est avec une certaine émotion qu'il évoque leur amour, quand il accepte de le faire. Le jour où il a reçu le César du meilleur acteur, lors de la cérémonie de l'année 2019 pour son rôle dans le film Guy - qu'il a réalisé -, Alex Lutz n'a pas pu s'empêcher d'avoir un petit mots pour sa Mathilde, en la salle Pleyel de Paris. "J'ai vécu ce film comme une troupe d'acteurs, déclarait-il, la statuette à la main. Et j'aimerais saluer tous mes camarades dans cette catégorie. Et puis mon amour, bon anniversaire..." Les caméras s'étaient alors tournées vers elle, son phare dans la nuit, sa tendre étoile.

Parents d'un petit Ferdinand

Mathilde Vial et Alex Lutz sont devenus mari et femme en 2015. Ces années d'amour et de confiance n'ont jamais faibli. "C'est la personne qui me connaît le mieux. C'est tellement rassurant de connaître quelqu'un", se réjouissait-il, pudiquement, sur le plateau de l'émission Thé ou Café. Cerise sur le gâteau, leur histoire a porté ses fruits. Depuis 2007, les tourtereaux sont parents d'un garçon nommé Ferdinand., jeune adolescent aujourd'hui qui a déjà une jolie vision de la carrière professionnelle de papa et maman ! "Mon fils est venu me voir en spectacle il y a peu, se souvenait le comédien de 42 ans. Il a dit: 'Papa, son métier, c'est de faire le fou, et maman, c'est de faire des fleurs.' Je suis heureux qu'il soit parisien, mon gamin. Je les trouve dégourdis, les petits Parisiens, avec leurs cheveux jamais coupés, leur sac immense dans le métro. A 11 ans, ils ont l'air d'en avoir 15..."