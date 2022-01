Diaporama Obsèques de Gaspard Ulliel : son ex-compagne Gaëlle Pietri forte dans la douleur

Gaëlle Pietri (ex-compagne du défunt) et son fils Orso, Serge et Christyne Ulliel (parents du défunt) - Sorties des obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Gaëlle Pietri (ex-compagne du défunt) et son fils Orso, Serge et Christyne Ulliel (parents du défunt) - Sorties des obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Gaëlle Pietri (ex-compagne du défunt) et son fils Orso, Serge et Christyne Ulliel (parents du défunt) - Sorties des obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Gaëlle Pietri (ex-compagne du défunt) et son fils Orso, Serge et Christyne Ulliel (parents du défunt) - Sorties des obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Christyne et Serge Ulliel (parents du défunt), Gaëlle Pietri (ex-compagne du défunt) et son fils Orso - Sorties des obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Gaëlle Pietri (ex-compagne du défunt) et son fils Orso, Serge et Christyne Ulliel (parents du défunt) - Sorties des obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Gaëlle Pietri (ex-compagne du défunt) et son fils Orso, Serge et Christyne Ulliel (parents du défunt) - Sorties des obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Christyne et Serge Ulliel (parents du défunt), Gaëlle Pietri (ex-compagne du défunt) et son fils Orso - Sorties des obsèques (bénédiction) de Gaspard Ulliel en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 27 janvier 2022 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Gaspard Ulliel et sa compagne Gaëlle Pietri dans les tribunes des Internationaux de Tennis de Roland Garros à Paris le 7 juin 2017 © Cyril Moreau-Dominique Jacovides/Bestimage Celebs at Roland Garros french open in Paris, France on june 7th 2017.

21 / 41

Gaspard Ulliel et sa compagne Gaëlle Pietri - La 20ème cérémonie des Prix Lumières à l'espace Pierre Cardin à Paris, le 2 février 2015.

People attending the 20th Annual 'Ceremonie Des Prix Lumieres' held at l'Espace Pierre Cardin in Paris, France on February 2nd, 2015.