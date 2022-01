Mort de Gaspard Ulliel : Ce tournage désormais en suspens, l'équipe "très choquée"

Il aurait dû reprendre le chemin des plateaux dans les prochaines semaines... Mort le 19 janvier d'un traumatisme crânien après un accident à ski, Gaspard Ulliel laisse le monde du cinéma bien vide. L'acteur doublement césarisé avait en effet plusieurs projets en cours, dont une série signée Xavier Giannoli et un film réalisé par Bertrand Bonello, l'un de ses amis proches depuis leur collaboration dans Saint Laurent.

Celui qui décrit l'acteur comme "son petit frère" et qui lui "parlait toutes les semaines" avait pour projet selon Libération un grand "mélodrame, un peu fantastique", portant sur trois époques différentes. Evidemment présent lors de ses obsèques, Bertrand Bonello avait expliqué qu'ils se parlaient du film tous les jours. Léa Seydoux aurait dû être sa partenaire, tout comme dans le biopic sur le couturier, qui les avait déjà réunis tous les trois. Gaspard Ulliel et Léa Seydoux, quant à eux, avaient également partagé l'affiche de Juste la fin du Monde, de Xavier Dolan, sorti en 2017. Ce film, acclamé par la critique, avait valu à l'acteur un César du Meilleur acteur.

L'actrice était elle aussi présente à ses obsèques, discrète et cachée sous un bonnet bleu marine. Tout comme Vincent Lindon, d'ailleurs, avec qui il devait partager un autre projet dans les jours à venir. En effet, Gaspard Ulliel avait accepté de tourner dans une série réalisée par Xavier Giannoli, Tikkoun, dont le tournage est logiquement en suspens. Selon le magazine Closer, l'acteur avait encore 84 jours de tournage et devait reprendre le chemin des plateaux lundi 31 janvier. "L'équipe, très choquée, ne sait pas encore quel acteur lui succédera", lit-on. Quant à Vincent, il est le dernier à avoir vu Gaspard sur le tournage et est "bouleversé". Cette série devait raconter l'histoire du scandale sur la taxe carbone, adaptation du livre d'un journaliste de Médiapart, Fabrice Arfi.

Si ces deux projets n'ont pas eu le temps d'aboutir, le père du petit Orso avait tout de même tourné dans un film et une série avant son accident. Plus que jamais, réalisé par Emily Atef, marquera sa dernière apparition sur grand écran en 2022. La série, Moon Knight, se déroule quant à elle dans l'univers Marvel et sera disponible sur Disney+ en mars.