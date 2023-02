Virginie Efira maman et en couple avec Niels Schneider : sa chambre à part, en dehors de leur appartement, révélée

Virginie Efira vient de décrocher sa sixième nomination aux César, peut-être que cette fois-ci sera la bonne pour cette comédienne belge aussi populaire qu'elle est réclamée par tous les cinéastes les plus exigeants. Le magazine M du Monde consacre un long et passionnant portrait afin d'en savoir plus sur l'actrice de 45 ans.

On la connaît depuis deux décennies, elle semble si accessible et proche, pourtant, elle reste insaisissable. Une chose est certaine, le succès ne lui est pas monté à la tête, elle continue de vivre sa vie normale, à sa façon. Ainsi, elle ne cache pas avoir des habitudes un peu particulière.