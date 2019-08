Kristen Stewart de nouveau en couple ? Tendres baisers avec une belle blonde...

Kristen Stewart aurait une nouvelle femme dans sa vie. L'actrice américaine de 29 ans, qui s'apprête à jouer dans Charlie's Angels a été aperçue très proche de la scénariste Dylan Meyer, mercredi 14 août 2019. Dans les rues de New York, les deux femmes ont été vues en train de se faire des câlins, s'échangeant de doux baisers. Lunettes de soleil, short et large t-shirt orange : Kristen Stewart avait un look très estival pour cette sortie discrète avec son amie, qui pourrait bien devenir officiellement sa compagne au cours des prochaines semaines. Des photos disponibles sur le site américain JustJared.

Début juillet, la star de Twilight avait pourtant été aperçue en train d'embrasser passionnément le mannequin Stella Maxwell (29 ans) sur un yacht de Capri (Italie). Leurs deux années de vie communes ont été marquées par leurs multiples séparations et rabibochages. Kristen Stewart ne se gênait pas pour avoir des aventures avec d'autres femmes, à l'image de Sara Dinkin, avec qui elle a passé le festival Coachella.

Très discrète sur le contenu de sa vie amoureuse, Kristen Stewart a pourtant fait de rares confidences au magazine Vanity Fair, dans le numéro de septembre 2019. "Je ne sors qu'avec des personnes qui me complètent", avait-elle soufflé.

On retrouvera bientôt Kristen Stewart au cinéma. La comédienne de 29 ans est l'une des actrices principales du film Charlie's Angels, réalisé par Elizabeth Banks. Elle partagera l'affiche avec Naomi Scott et Ella Balinska. La sortie française est prévue pour le 4 décembre prochain...