Kristen Stewart, son baiser avec Rupert Sanders: "Je n'ai pas couché avec lui !"

Actuellement à l'affiche du film Charlie's Angels, Kristen Stewart (29 ans) a été reçue par Howard Stern dans sa controversée émission The Howard Stern Show. Après être revenue sur son idylle passée avec son partenaire à l'écran Robert Pattinson, l'actrice a voulu lever le voile sur son aventure avec Rupert Sanders.

En 2012, alors que Kristen Stewart et Robert Pattinson forment le couple chéri d'Hollywood, des photos de Kristen embrassant un autre homme sont diffusées. On la voit dans les bras du réalisateur de Blanche Neige et le chasseur, Rupert Sanders. Le scandale explose. Kristen en souffre particulièrement et, après avoir fait des excuses publiques, se terre chez elle pendant un mois. Évidemment, elle rompt avec Robert Pattinson.

"Je n'ai pas couché avec lui", assure Stewart à Howard Stern. L'animateur est interloqué et lui demande pourquoi elle n'avait pas affirmé ça à l'époque. "Qui m'aurait crue ? Ça n'a aucune importance. Ça ressemblait à ça... Tu sais, tu embrasses un mec en public et il n'y a aucun doute sur le fait que tu couches avec", continue l'héroïne de Twilight.

Lynchée en place publique et victime de slut-shaming, elle explique que ce scandale est la raison pour laquelle elle ne figure pas au casting du prequel de Blanche Neige, Le Chasseur et la Reine de glaces. "C'était une époque différente, vous voyez ce que je veux dire ? Ce slut-shaming était tellement absurde, explique Kristen Stewart. Ils auraient dû me mettre dans ce film, ça aurait été mieux. Ils ne m'ont pas prise dans ce film parce que le scandale était surmédiatisé et qu'ils ne voulaient pas être mêlés à ça."

À l'époque, l'actrice avait 22 ans, elle avoue qu'elle n'a pas vraiment su comment réagir face au scandale : "Ça a été une période très difficile de ma vie. J'étais très jeune. Je ne savais pas vraiment comment gérer ça. J'ai fait des erreurs. Et franchement, ça ne regardait personne. (...) Fondamentalement, ce que je dis, c'est que, dans mon boulot, j'ai été ignorée d'une manière vraiment ridicule, stupide et mesquine, par un groupe d'adultes censés diriger des studios et faire des films. Honnêtement, l'industrie cinématographique à Hollywood est basée sur la peur."

Pour Stewart, qui persiste et signe, Hollywood aurait dû tirer profit du scandale : "Ce sont des idiots parce que, si tu prends un petit risque et que tu fais quelque chose de bien, les gens regardent, aiment et te paient."