Kristen Stewart malade : le tournage de "Happiest Season" était un dangereux cluster de Covid-19

Il faudra encore patienter un peu pour découvrir cette petite douceur de Noël. Le 21 décembre 2020, à quelques heures de l'ouverture des cadeaux, la plateforme Hulu mettra à disposition de ses abonnés le film Happiest Season - étrangement traduit en français par Ma belle-famille, Noël et moi. Or, face à la représentation exclusive de couples hétérosexuels en période de fêtes, l'histoire d'amour portée par Kristen Stewart et Mackenzie Davis est une bouffée d'air frais sur fond de Vive le vent. Mais aussi une idylle bercée par la toux et les soubresauts.

Comme l'a révélé Aubrey Plaza - que l'on a adoré en tant qu'April dans la série Parks and Recreations -, Kristen Stewart a attrapé le coronavirus pendant qu'elle tournait dans le projet festif de Clea DuVall. Et elle est loin d'être la seule. "Le Covid-19 était présent sur le plateau de tournage, explique l'actrice de 36 ans à Stephen Colbert. Kristen est tombée malade. Mais nous ne savions pas encore ce que c'était. Beaucoup de gens sont tombés malades".

C'était la dernière semaine du mois de février

Il faut dire que Happiest Season a été tourné au tout début de l'année 2020 à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et qu'à l'époque, on rigolait encore à l'idée qu'une grippe puisse mettre la planète en pause. "C'était la dernière semaine du mois de février, précise Aubrey Plaza. C'était ce moment où les gens commençaient à parler du coronavirus, mais tout le monde plaisantait encore à ce propos. Personne ne savait à quel point c'était sérieux. Je pense que plusieurs personnes l'ont attrapé. Je ne l'ai pas eu, Dieu merci." Forcément, une fois rentrée à la maison - pour y rester enfermée le reste de l'année -, l'actrice a compris que la pandémie n'avait pas épargnée la magie de Noël. Quant à Kristen Stewart, elle a fêté son anniversaire cloîtrée à domicile et attend toujours de pouvoir reprendre une vie normale...