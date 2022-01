Diaporama Kristen Stewart fiancée, change de version : "Le mariage arrivera quand il arrivera !"

1 / 17 Kristen Stewart fiancée : "Le mariage arrivera quand il arrivera"

2 / 17 Kristen Stewart sur le plateau de l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" à New York.





3 / 17 Kristen Stewart et sa compagne Dylan Meyer sont passées prendre des cafés en ville à New York





4 / 17 L'actrice Kristen Stewart et sa fiancée Dylan Meyer dans les rues de Soho, New York City, NY, USA le 11 September 2021. Photo by Dylan Travis/ABACAPRESS.COM

5 / 17 Kristen Stewart - Première du film "Spencer" lors du 65e Festival du Film de Londres. Le 7 octobre 2021.

6 / 17 Exclusif - Kristen Stewart et sa compagne Dylan Meyer se rendent dans un magasin à Los Angeles le 18 septembre 2021.





7 / 17 L'actrice Kristen Stewart et sa fiancée Dylan Meyer dans les rues de Soho, New York City, NY, USA le 11 September 2021. Photo by Dylan Travis/ABACAPRESS.COM

8 / 17 Kristen Stewart au photocall du film "Spencer" en compétition au 78e Festival du Film International de Venise (la Mostra de Venise). Venise, le 3 septembre 2021.

9 / 17 L'actrice Kristen Stewart et sa fiancée Dylan Meyer dans les rues de Soho, New York City, NY, USA le 11 September 2021. Photo by Dylan Travis/ABACAPRESS.COM

10 / 17 Exclusif - Kristen Stewart plaisante et embrasse tendrement sa compagne Dylan Meyer dans les rues de New York, 15 août 2019.

11 / 17 Kristen Stewart sur le plateau de l'émission "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" à New York, le 2 novembre 2021.

12 / 17 Kristen Stewart assiste au défilé Chanel Métiers d'Art 2019/2020 au Grand Palais. Paris, le 4 décembre 2019 © Olivier Borde / Bestimage

13 / 17 L'actrice Kristen Stewart et sa fiancée Dylan Meyer dans les rues de Soho, New York City, NY, USA le 11 September 2021. Photo by Dylan Travis/ABACAPRESS.COM

14 / 17 L'actrice Kristen Stewart et sa fiancée Dylan Meyer dans les rues de Soho, New York City, NY, USA le 11 September 2021. Photo by Dylan Travis/ABACAPRESS.COM

15 / 17 Kristen Stewart foule le tapis rouge, non loin de sa compagne Dylan Meyer, à l'occasion de la première du film "Spencer" lors du festival international du film de Venise (La Mostra), le 3 septembre 2021.





16 / 17 L'actrice Kristen Stewart et sa fiancée Dylan Meyer dans les rues de Soho, New York City, NY, USA le 11 September 2021. Photo by Dylan Travis/ABACAPRESS.COM