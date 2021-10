Kristen Stewart en robe bustier, elle illumine le tapis rouge en mémoire à Lady Di !

En France, la date de sortie du film est encore inconnue. Mais le public anglais a eu la chance de découvrir la performance de Kristen Stewart, en tant que Lady Diana, le jeudi 7 octobre 2021 à l'occasion du 65e Festival du Film de Londres. Pour cette avant-première très attendue, l'héroïne du film de Pablo Larrain avait choisi une sublime robe bustier grise scintillante et un brin transparente. A ses côtés : ses partenaires de scènes, dont Freddie Spry, qui joue le prince Harry, Jack Nielen, le prince William, Jack Farthing, le prince Charles, Amy Manson, alias Anne Boley et Elizabeth Berrington, la princesse Anne, mais aussi le scénariste Steven Knight.

On aurait pu craindre la réaction des spectateurs en choisissant une comédienne américaine, pour le rôle d'une des figures les plus emblématiques de la couronne britannique. Pourtant, quand les premières images de Spencer ont été diffusées au mois de septembre, beaucoup ont crié à l'Oscar. "Je pense que c'était une personne généreuse, c'est ce que je ressens vis-à-vis d'elle, a expliqué Kristen Stewart aux caméras du Dailymail. C'est avec beaucoup d'amour et d'admiration pour elle qu'on a commencé ce projet. Si on ne l'aimait pas, on n'aurait jamais travaillé sur ce film ! La seule manière de faire les choses correctement, c'était de faire en sorte qu'on puisse sentir sa lumière. Même quand elle est au plus bas, ou qu'elle interagit avec le monde de manière étrange. Sans ça, ça n'aurait pas été fidèle à ce qu'elle était."

Elle a décidé qu'elle voulait redevenir la femme qu'elle était avant qu'elle ne rencontre Charles

Spencer retrace l'histoire de Lady Di quand son mariage avec le prince Charles commence à battre de l'aile, en décembre 1991. Une période de fêtes de fin d'année qui ne ressemble, hélas, à aucune autre. "On a décidé de se concentrer sur son identité, sur ce moment où cette femme a décidé, d'une manière ou d'une autre, qu'elle ne voulait pas être reine, ajoute Pablo Larrain, le réalisateur du film. C'est ce parcours mental qu'elle a vécu quand elle a décidé qu'elle voulait redevenir la femme qu'elle était avant qu'elle ne rencontre Charles." Il faudra être patient, hélas, avant de découvrir le biopic sur grand écran. En France, en tout cas...