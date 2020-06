Kristen Stewart va jouer Lady Di au cinéma, le public est très en colère

De Charlie et ses drôles de dames au prince Charles, il n'y a qu'un pas ! Kristen Stewart, qui passe d'un rôle à l'autre avec talent et finesse, va cette fois-ci se frotter à un monument historique. Comme l'a annoncé Deadline, la comédienne de 30 ans interprétera la princesse Diana dans le nouveau biopic dramatique de Pablo Larraín. Intitulé Spencer – en référence au nom de naissance de Lady Di –, le film se centrera sur un week-end du début des années 1990 durant lequel elle s'est rendu compte que son mariage battait de l'aile.

De tout temps, le choix d'une actrice américaine pour incarner un personnage anglais a fait débat. Et fatalement, la participation de Kristen Stewart a été fortement remise en question par tous ceux qui voudraient voir le film sur grand écran – sortie prévue en 2021. D'autant que, sans relooking, la ressemblance physique est légère et qu'il va falloir se frotter à la performance d'Emma Corrin, l'actrice qui redonnera vie à Lady Di dans la saison 4 de la série The Crown.

Reste qu'il s'agit d'une très sacrée opportunité pour la jeune héroïne de la saga Twilight, elle qui fait de sages choix cinématographiques depuis que sa carrière est lancée. Pablo Larraín, à la tête du projet Spencer, avait réalisé Jackie en 2016. Une autre destinée tragique qui avait propulsé Natalie Portman bien haut, si haut qu'elle avait été nommée aux Oscars pour la récompense de la Meilleure actrice !

Et autant dire que le réalisateur chilien défend ses choix bec et ongles. "C'est juste l'une des meilleures actrices, a-t-il expliqué. Elle peut jouer tellement de choses différentes. Elle peut être mystérieuse et très fragile, puis tout à coup si forte, et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Tous ces éléments m'ont fait penser à elle. La manière dont elle appréhende le script et l'approche qu'elle a du personnage sont très beaux. Je pense qu'elle va nous offrir quelque chose d'incroyable et de très énigmatique." On a hâte de voir le résultat...