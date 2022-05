Diaporama : Festival de Cannes 2022 : Virginie Efira, Marion Cotillard et Kristen Stewart... Un casting de rêve !

11 / 15

Guillaume Canet et sa compagne Marion Cotillard - Dîner de gala de la fondation Akuo suivi d'un concert privé de M.Chedid avec le collectif LAMOMALI au cabaret Lido, à Paris, France, le 17 janvier 2018. La Fondation Akuo entreprend et soutient des projets de développement durable sociaux et environnementaux.Elle offre à ses partenaires la possibilité de s'engager à ses côtés, en faveur de populations défavorisées en France et dans le monde entier. La mission de la Fondation Akuo se décline en 4 domaines d'intervention: donner accès à des sources d'énergies renouvelables continues et durablement compétitives, donner accès à l'éducation et à la connaissance, donner accès à l'eau et aux services de santé et préserver l'environnement et la biodiversité. © Denis Guignebourg/Bestimage