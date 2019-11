Stéphane Guillon : Sourire pincé en évoquant son divorce d'avec Muriel Cousin

Pour la première fois depuis qu'il l'a annoncé sur Facebook le 16 octobre dernier, Stéphane Guillon a brièvement évoqué son divorce d'avec Muriel Cousin. Le 6 novembre 2019, l'humoriste était l'invité de Michel Cymes dans l'émission Ça ne sortira pas d'ici ! (France 2). L'occasion pour lui de se prêter au jeu du "Dossier médical".

Interrogé sur "sa situation familiale", Stéphane Guillon a simplement affirmé avec un sourire pincé : "En instance de divorce..." Une réponse qui fait écho à ce qu'il avait publié sur Facebook le mois dernier : "Vous savez que je suis plutôt pudique et réservé quand il s'agit de ma vie privée. Pour autant, une vie n'est plus totalement privée à partir du moment ou l'on exerce un métier public. Je souhaitais vous dire que Muriel Cousin et moi sommes séparés depuis près d'un an. En instance de divorce", avait confié le chroniqueur radio de 55 ans. Stéphane Guillon et Muriel Cousin, également chroniqueuse télé et radio, ont commencé à se fréquenter en 2005, alors que l'humoriste était encore marié. Il a finalement divorcé et le couple s'est uni en 2011, après avoir accueilli une fille prénommée Violette, en 2006. De son précédent mariage, il était déjà père de trois enfants.

Sur le plateau de Ça ne sortira pas d'ici !, Stéphane Guillon a également affirmé être malade de l'amour : "Quand j'avais 17 ans j'étais amoureux de l'amour. Je n'étais qu'avec des filles qui ne m'aimaient pas, s'est-il souvenu. J'ai passé pratiquement 10 ans de ma vie à être uniquement dans mes chagrins d'amour (...). Et puis un jour, finalement, j'ai été amoureux d'une femme qui m'aimait. J'ai vu que la réciprocité était possible."