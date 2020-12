Bilal Hassani, son célibat "très très fun" : "Les hommes pourront en témoigner !"

Près d'un an après sa rupture avec Nawfel, Bilal Hassani est toujours célibataire. Dans les pages de Voici, l'artiste de 21 ans en a dit plus sur son célibat, qui semble plutôt animé ! "J'étais en couple et je ne le suis plus, il n'existe plus, j'en parle dans l'album d'ailleurs. Je vis un célibat très très fun. Je me suis beaucoup amusé entre les deux confinements, les hommes pourront en témoigner !", a-t-il révélé à nos confrères, le vendredi 4 décembre 2020.

L'occasion pour Bilal Hassani de parler romantisme et sexualité. Il déplore que beaucoup de personnes de la communauté LGBT soient "confrontées au sexe de façon très adulte, trop crue, trop tôt". "Vu que tu ne peux pas t'assumer très tôt, tu loupes beaucoup d'étapes et tu dois grandir trop vite", a-t-il expliqué.

Bilal Hassani, lui, a grandi dans la chaleur des traditions musulmanes. Un handicap de plus pour s'accepter. "La culture religieuse musulmane que je vivais était tellement accueillante, dans cet amour de Dieu, dans la prière et les fêtes familiales. Puis quand j'ai commencé à grandir, j'ai réalisé que je n'avais pas le droit de vivre dans la religion. J'étais dans le péché et il fallait que j'aie cette peur de Dieu qui allait me punir", a-t-il raconté. Adolescent, son père lui dit qu'il l'acceptait, mais qu'il serait "puni" et brûlerait au Jugement dernier. Un moment "horrible et frustrant" pour Bilal Hassani. "Il a fait preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit en ne me rejetant pas, malgré les écritures. Il y a beaucoup d'enfants qui ont moins cette chance (...) Vu mon image et ce que je représente, il aurait pu suffoquer complètement mais il y a beaucoup d'amour et d'acceptation", reconnaît l'ancien candidat de l'Eurovision.

"On devrait lever ce tabou autour de la chirurgie esthétique"

Depuis la sortie de son premier album et sa participation au fameux concours , Bilal Hassani n'a fait que de grandir. Nouvel album plus travaillé , premier appartement, style encore plus marqué... il s'est même essayé à la mode des "fillers", ces injections d'acide hyaluronique ou d'acide L polylactique pour combler ou mettre en valeur certains aspects du visage. "Je me suis fait combler une petite bosse sur le nez et j'ai fait les pommettes et le menton. Je trouve qu'on devrait lever ce tabou autour de la chirurgie esthétique et de la retouche. On met au bûcher des actrices ou chanteuses pour ça. Il y a un truc très misogyne là-dedans. On les force à rester jeunes pour être face à des acteurs souvent vieux et ensuite on les lynche sur la place publique !", a-t-il déploré.

