Ici tout commence : Tom Darmon pistonné par son célèbre grand-père ? Il répond franchement !

Lorsque l'on porte un nom comme le sien, difficile de se faire un prénom ! Comme tous les enfants ou petits-enfants de star, Tom Darmon le savait en se lançant dans la comédie l'an dernier. Cependant, depuis son arrivée dans Ici tout commence sur TF1, c'est l'une des questions qu'on lui pose le plus : doit-il son rôle sur la première chaîne à son grand-père, Gérard Darmon ? En interview pour le magazine Voici, il a répondu honnêtement : non !

"Je ne me sens pas assisté et je fais mes trucs de mon côté", a-t-il expliqué, indépendant dans ses choix. Pour autant, il ne nie jamais sa filiation, ravi qu'on lui rappelle son nom et qu'on le compare au célèbre comédien de La Cité de la Peur ou du Coeur des Hommes. "Les gens savent vraiment qui est mon grand-père, même les fans qui regardent la série. Donc très souvent, on me passe des mots pour lui, on me parle de lui", a-t-il ensuite révélé.