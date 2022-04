Gérard Darmon brouillé avec Marc Lavoine : "Il doit avoir quelque chose à se reprocher..."

Entre Gérard Darmon etMarc Lavoine, un énorme fossé semble s'être creusé suite au tournage des films Le coeur des hommes (2003) et Le coeur des hommes 2 (2007). Invité sur le plateau de l'émission En aparté le 31 mars 2022, l'acteur de 74 ans s'est d'ailleurs immédiatement figé lorsque l'animatrice a évoqué le nom de Marc Lavoine et leur possible brouille. "Qui vous a confié un petit froid entre nous ?" répond très sèchement Gérard Darmon. "Marc Lavoine" répond, un peu gênée, Nathalie Lévy.

"Oui c'est vrai mais que voulez-vous que je vous dise ? On ne va pas laver notre linge sale. Si c'est leur spécialité, moi, ce n'est pas la mienne. Chacun balaie devant sa porte. Moi, j'ai la conscience tranquille. Si lui en parle, c'est qu'il doit avoir quelque chose à se reprocher !" ajoute l'acteur fétiche du film La cité de la peur.

Certainement pas prêt à faire la paix, Gérard Darmon a également confié ressentir énormément d'amertume envers le mari de Line Papin. Une rancoeur viscérale dont l'acteur n'a par ailleurs pas souhaité dévoiler les origines. Sûr de lui, il a assuré ne plus jamais vouloir tourner avec Marc Lavoine et a révélé éprouver beaucoup de ressentiments envers le chanteur.

"Il y a quelque chose que malheureusement, je n'arrive pas à améliorer chez moi, c'est la rancune. Je suis parfois assez rancunier. (...) La rancune, c'est terrible, parce qu'on a l'impression que le temps passant, ça s'étiole, ça s'oublie. En fait, pas du tout. Quand on rencontre l'objet de cette rancune, non seulement on a la même, mais elle est un peu améliorée" a-t-il ajouté, furibond.

Pour rappel, Marc Lavoine avait précédemment dévoilé dans la même émission être très triste de ne plus parler à Gérard Darmon. Désemparé par cette brouille, il avait déclaré être très peiné de cette "cassure". "Quand je vois Gérard, c'est vrai que ça me fait de la peine, parce que j'aime beaucoup Gérard, j'aime beaucoup Marc (ndlr : Marc Esposito, le réalisateur des films Le coeur des hommes) et puis on n'arrive plus à travailler ensemble tous les trois. Donc c'est dommage", expliquait le coach de The Voice.

Suite aux propos de Gérard Darmon qui ne semble pas du tout ému face à la tristesse de Marc Lavoine, pas sûr qu'une éventuelle réconciliation soit à l'ordre du jour...