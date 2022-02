Marc Lavoine peiné : cette "cassure" avec Gérard Darmon qu'il regrette

"On ne joue pas là, on se raconte des conneries, comme quatre amis qui se ressemblent, qui ont des différences et des points communs". Dix-huit ans après sa sortie, Le Coeur des Hommes est devenu un film culte et Marc Lavoine y a gagné sa réputation de véritable acteur. Suivi de deux volets sortis en 2007 et 2013, ce "film de potes" a cependant surtout marqué la vie du mari de Line Papin par les rires, les bêtises et les blagues échangées entre les quatre acteurs (Jean-Pierre Darroussin, Bernard Campan, Gérard Darmon et Marc Lavoine), véritablement devenus amis.

"C'est une idée très forte de Marc Esposito, c'est le cinquième, et Eric Elmosnino viendra après nous rejoindre",a-t-il confié à Nathalie Levy lors de son passage dans l'émission En aparté le 7 février 2022. Cependant, si ce dernier est arrivé dans le dernier opus de la saga, c'est qu'une brouille a opposé le réalisateur à Gérard Darmon et que celui-ci a refusé de reprendre du service une troisième fois. Une situation que Marc Lavoine regrette et sur laquelle il s'est confié plutôt pudiquement.

"Je suis très triste de cette cassure qu'il y a eu dans Le Coeur des Hommes, Le Coeur des hommes a été brisé. Quand je vois Gérard, c'est vrai que ça me fait de la peine parce que j'aime beaucoup Gérard, j'aime beaucoup Marc et puis on n'arrive plus à travailler tous les trois ensemble, c'est dommage, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. Mais c'est la vie, c'est comme ça", a-t-il expliqué à Nathalie Lévy.

Au moment de la sortie du Coeur des Hommes 3, le réalisateur avait plus ou moins expliqué cette brouille qui dure entre eux. "C'était une connerie : des maladresses que j'ai mal prises, puis re-mal prises, je lui ai écrit des choses qui lui ont déplu, il m'a écrit des choses qui m'ont déplu... Puis le fossé s'est creusé. On en parle dans le film d'ailleurs : l'amitié, c'est un truc à consommer tout de suite", avait-il expliqué sur leur histoire, alors même qu'ils étaient amis depuis plus de trente ans.

Aujourd'hui, ils ne semblent pas s'être reparlés et malgré la tristesse de Marc Lavoine, les choses ne devraient pas changer tout de suite. Cependant, le père de quatre enfants prend les choses avec philosophie : "C'est pas grave. Vous voyez, quand je vois ces quatre mecs là... Je les aime. Je les trouve vraiment drôles. Ils m'amusent. Ils ont chacun des origines différentes, des classes sociales un peu différentes. Ils sont amoureux. Ils sont compliqués". Une belle conclusion pour une saga toujours aussi touchante !