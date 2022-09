Léa Djadja mariée très rapidement à Black M : " Alors oui, 3 mois c'est très tôt..." (EXCLU)

Attendre un an, six ans, dix ans avant de se dire "oui" face à l'Eternel... à chacun son style. Léa Djadja a rencontré son époux, Black M, sur le tournage du clip Wati bon son du groupe Sexion d'Assaut. Et si Monsieur a dû prendre son mal en patience avant de séduire sa douce, il est vite parvenu à lui passer la bague au doigt plutôt rapidement. C'est ce que sa compagne explique dans les pages de son nouvel ouvrage, Apprendre à s'aimer en 365 jours, à l'occasion de quelques confessions. Une fois que les amoureux ont été sûrs et certains de leurs sentiments, ils ont décidé de se marier. Leur union a eu lieu trois mois après le début de leur relation.

C'est très tôt mais je pense qu'on a bien fait !

"A la base on était très ami. On s'est lié d'amitié suite au clip dans lequel on a travaillé tous les deux, lui était l'artiste et moi la maquilleuse, rappelle Léa Djadja pour Purepeople. C'était un de mes premiers emplois donc c'était très important de rester très professionnelle, de ne pas renter dans une certaine intimité. Donc j'ai tout de suite mis le holà quand il m'a fait quelques déclarations. On est devenu ami. Et de cette amitié est ressortie un réel amour profond. Quelque chose de très vrai. On s'est plu comme ça et c'est ce qui nous a le plus conforté dans l'idée de vouloir passer notre vie ensemble. Alors oui, 3 mois c'est très tôt. Peu ont parié sur nous, mais ça fait treize ans et je pense qu'on a bien fait."