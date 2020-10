Léa Djadja voulait "friendzoner" Black M : "Je l'ai recalé plusieurs fois"

Dans un bel entretien accordé à Nawell Madani, Black M et Léa Djadja racontent en détails les coulisses de leur rencontre. C'était il y a plus de dix ans, sur le tournage du tout premier clip de la Sexion d'Assaut, où elle était maquilleuse. Problème : il manque 10 euros sur sa paie. C'est donc Black M qui s'est chargé de les lui rendre. "Black M ? C'est qui ? C'est lequel ?", se rappelle la styliste. "Quand elle dit ça, moi j'étais à côté et dix minutes avant, je suis allé voir le réalisateur en hurlant : "Donne moi son numéro !" Mais il ne voulait pas me le donner", raconte le chanteur.

Au lieu de lui donner son 06, le réalisateur donnera directement les dix euros à Black M. "J'allais la retrouver, quoi qu'il arrive", a ajouté l'artiste. Au final, Léa Djadja écope du numéro du rappeur et elle l'appelle en inconnu alors qu'il était dans le métro, avec Lefa, pour récupérer ses 10 euros. "Elle m'embrouille direct. "Ils sont où mes 10 euros ?". J'ai dit : "Ouais j'ai tes 10 euros mais tu m'appelles en privé, si tu les veux, appelle avec ton numéro". Comme ça je l'enregistre et je te les ramène", se rappelle Black M.

"Je l'ai recalé plusieurs fois"

Léa Djadja, à l'époque "un peu crevarde" et surtout en situation précaire, accepte de se déplacer pour récupérer son argent. "Je voulais le friendzoner à la base. Je voulais que ce soit juste un pote quoi", se souvient la jeune maman. Ils commencent alors à s'appeler toute la nuit. "À partir du moment où on s'était vus une fois, on se voyait tous les jours", se souvient-elle.

J'ai fait une tentative chez elle et je me suis pris un vent", rigole aujourd'hui le chanteur. "Il a fait plusieurs essais, je l'ai recalé plusieurs fois", avoue même Léa Djadja. Black M ira même jusqu'à lui courir après, en faisant le tour de sa grande table. Et justement, leur premier rendez-vous fut mémorable. Après 10/15 mns de retard du côté de chez Black M, Léa Djadja fait chauffer du riz en sachet, des légumes en conserves et du poulet au micro-ondes. "C'était pas très bon", reconnait-elle. Une soirée toutefois assez romantique pour que le chanteur ose essayer de l'embrasser.

"Je le ramène au métro, et là il essaie encore. Tu sais à la fin, quand on se dit au revoir, il essaye de m'embrasser et je tourne ma joue et je lui fait la bise. La vérité, c'est que je voulais que ça dure encore et encore. Ces moments-là, ils étaient tellement précieux", conclut-elle. Une belle histoire qui se termine aujourd'hui avec un mariage et deux enfants.