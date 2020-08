Léa Djadja, enceinte, et Black M : maillots assortis, détente à la piscine

Cet été, coronavirus oblige, de très nombreuses personnalités ont choisi la Côte d'Azur pour leurs vacances d'été. Léa Djadja et Black M en font partie. Ceux qui s'apprêtent à devenir parents pour la deuxième fois ont publié une tendre photo de leur été à deux.

Assis au bord d'une piscine, dans une villa située à Antibes, les amoureux posent en maillots de bain assortis. Léa Djadja, enceinte, a préféré un maillot une pièce, qui met joliment en valeur son ventre déjà très arrondi. Une photo déjà plébiscitée par 26 000 fans, dont les rappeurs Gims et Oli.

En ce moment, Léa Djadja n'hésite pas à dévoiler plusieurs photos de sa grossesse. Auparavant, elle était plutôt discrète sur sa vie de famille sur les réseaux sociaux, voulant à tout prix protéger la vie privée de son fils, Isaac (8 ans). Ainsi, au cours des derniers jours, on a pu découvrir plusieurs clichés de son baby bump, issus pour la plupart d'un shooting photo de grossesse organisé en famille.

Le 28 juillet dernier, cette maquilleuse professionnelle en disait plus sur sa deuxième grossesse. "Je suis ravie qu'on puisse partager cette nouvelle ensemble. Tout se porte bien pour le moment. Je remercie la vie", précisant au passage rentrer dans son 7e mois de grossesse. Son futur bébé devrait donc voir le jour à la fin du mois de septembre.

Ensemble depuis plus de dix ans, mariés et parents, Léa Djadja et Black M se savent pas vivre l'un sans l'autre. "Nous ne restons jamais plus d'une semaine sans nous voir et quand nous travaillons ensemble, on ne se quitte jamais vraiment du regard", expliquait la maquilleuse professionnelle au Parisien, en juillet 2019.