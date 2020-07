Black M et Léa Djadja attendent un 2e enfant : ils officialisent la grossesse

Heureuse nouvelle pour Black M, de son vrai nom Alpha Diallo, et sa femme Léa Djadja. Ce mardi 28 juillet 2020, ils annoncent, sur Instagram, l'arrivée prochaine d'un nouveau bébé dans la famille. En effet, la jolie jeune femme est enceinte de leur deuxième enfant. Une annonce en photos qui a fait beaucoup réagir les internautes. Il y a quelques semaines, sa grossesse avait fuité dans la presse et le couple n'avait pas réagi à l'information, la voilà désormais officialisée.

C'est derrière un drap blanc dans un jardin à Paris, à en croire la localisation Instagram, que le chanteur de 35 ans, sa belle Léa et leur petit Isaac (8 ans) prennent la pose. Les silhouettes du jeune garçon et de son papa contrastent avec celle de la conseillère en image et maquilleuse professionnelle. En effet, Léa affiche un ventre très arrondi de future maman. Des photos publiées sur Instagram ce mardi, issues d'un shooting avec un photographe professionnel datant d'il y a quelques jours.

"Time !! Je me sens enfin prête à vous partager le fait que cela fait 28 semaines que notre famille attend un nouveau membre... Je voulais remercier toutes les personnes qui ont respecté notre discrétion sur le sujet et nous ont permis de vivre ces premiers moments en toute intimité. Cette deuxième grossesse est un superbe événement et, pleine de curiosité, j'en ai profité pour expérimenter plein de choses dont j'ai hâte de vous communiquer les détails. Je suis remplie d'amour et de joie à transmettre", a écrit Léa aux commandes de l'émission de relooking Incroyables Transformations sur M6. De son côté, Black M a partagé quelques tendres images à deux, puis à trois avec le texte suivant : "Bientôt quatre inchallah."