Léa Djadja enceinte : l'épouse de Black M se confie sur sa grossesse

Une merveilleuse nouvelle pour Léa Djadja et Black M, qui se sont rencontrés aux prémices de la Sexion d'Assaut, sur le tournage d'un clip où elle était maquilleuse. Ensemble depuis plus de dix ans, ils sont désormais mariés et parents.

Une première grossesse difficile, puisque le petit Isaac est né à 6 mois. "Mon fils, je n'osais pas en parler avant. Il est né à 6 mois, pesait 900 grammes, c'était vraiment dur", confiait le rappeur à Voici. "Notre fils n'est pas passionné par la musique. Il est cartésien et attiré par les sciences. D'ailleurs, comme il porte des lunettes rondes, on l'a surnommé Steve Urkel", blaguait-il.

Toujours aussi soudés et complices malgré quelques moments d'égarement, Léa Djadja et Black M forment un couple solide. "Nous ne restons jamais plus d'une semaine sans nous voir et quand nous travaillons ensemble, on ne se quitte jamais vraiment du regard", expliquait la maquilleuse professionnelle au Parisien, en juillet 2019.