Black M et Léa Djadja : Couple stylé à la Fashion Week parisienne

Pour son unique sortie Fashion Week de la semaine, le couple récemment rentré de vacances au Brésil avait sorti le grand jeu. Comme Black M et Léa Djadja, les actrices Shailene Woodley, Janelle Monae, Ashley Benson et Isabelle Huppert, la chanteuse Inna Modja et les mannequins Tina Kunakey (qui a elle aussi quitté le Brésil pour rentrer à Paris à l'occasion de la semaine de la mode) et Constance Jablonski s'étaient mis sur leur 31 pour le défilé Stella McCartney.

Côté hommes, le mari de la créatrice, Alasdhair Willis, Antoine Arnault et Sami Outalbali comptaient parmi les convives. Ce dernier, tout de blanc vêtu, a inévitablement attiré l'attention des photographes. L'acteur français de 20 ans qui joue dans la série Sex Education a vécu, comme son collègue Asa Butterfield (vu au défilé Celine samedi 29 février), la fièvre de la Fashion Week parisienne.

Cette Fashion Week justement, vit ses dernières heures. La grande fête de la mode prend fin ce mardi 3 mars 2020.