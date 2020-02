Audrey Tautou gracieuse en noir face à Ashley Benson pour Balmain

À chaque Fashion Week parisienne, Olivier Rousteing créé l'événement avec ses défilés Balmain. Plusieurs stars internationales comme de grandes personnalités françaises y sont invitées. Vendredi 28 février 2020, une pluie de célébrités s'est abattue sur la Capitale pour voir la collection automne-hiver 2020-2021. À commencer par la superbe Audrey Tautou, vêtue d'une robe noire à volants blancs et de petites bottines à talons.

L'actrice était suivie de près par Usher, lui aussi tout en noir, si ce n'est l'imposante veste jaune qu'il portait sur les épaules. Olivier Rousteing semble voir la vie en noir et blanc, lui qui avait habillé Janelle Monáe d'une courte robe noire à rayures blanches, avec manteau et sac assortis. Mêmes teintes pour la pétillante Jessica Barden (The End of the Fucking World, Netflix), qui portait une minirobe blanche au décolleté plongeant, casquette de conducteur et hautes bottes noires.

Virginie Ledoyen était présente, très élégante en ensemble pantalon et veste bleue. Lunettes de soleil, la grande actrice française tenait un sac d'un bleu indigo à la main. Notons également la présence d'Ashley Benson, actrice de Pretty Little Liars et épouse de Cara Delevingne, grande amie du créateur. Des personnalités comme Jourdan Dunn, Cindy Bruna ou encore Sydney Sweeney (Euphoria) ont posé pour les photographes à la sortie du défilé.

Seule ombre à ce joli tableau : mais à quoi ressemble le défilé Balmain de cette Fashion Week ? Présente lors de l'événement vendredi matin avec le journaliste Loïc Prigent, la vidéaste Léna Situations a pu capturer quelques vidéos. Larges espaces et ambiance industrielle : les mannequins défilaient parfois à quatre...