Jourdan Dunn fiancée : elle dévoile son énorme bague à plus de 25 000 euros

Jourdan Dunn va se marier ! Le mannequin britannique de 29 ans a révélé cette grande nouvelle le 1er février 2020 via son compte Instagram. Très heureuse d'avoir enfin la bague au doigt, la jeune femme a posté de très nombreuses photos de son énorme diamant. Estimé par Mail Online à plus de 26 000 euros, ce beau bijou lui a été offert par son compagnon, artiste de rap et créateur de mode, Dion Hamilton (également connu sous le nom de scène de Sincere). Aux anges et sur un petit nuage, elle a écrit en légende de sa publication :"Jourdan Dunn Hamilton ....... a une belle bague !" Dans ses stories, le top model a également partagé de nombreuses vidéos de sa folle soirée destinée à célébrer ses fiançailles. Bien sûr, Jourdan a mis en valeur sa belle bague sur chaque image.

Maman d'un petit garçon prénommé Riley (âgé de 9 ans et issu de sa relation passée avec Jordan Cummings), Jourdan a longtemps gardé secrète sa relation avec le rappeur. Ce n'est que le 1er janvier 2020 qu'elle avait posté la première photographie de celui qui allait bientôt devenir son mari (tout en dissimulant son visage derrière un émoticône). En légende d'une photo où on l'apercevait avec son fils et son chéri lors de vacances en Jamaïque, elle écrivait :"2009, mon fils est entré dans ma vie, 2019, mon chéri est entré dans ma vie. Entrer en 2020 avec les deux à mes côtés est inestimable".

Mannequin incontournable de la Haute couture, Jourdan a été repérée à 15 ans alors qu'elle faisait du shopping à Primark. Dans une interview face au présentateur Jonathan Ross, elle confiait récemment :"Nous étions à Primark et nous étions dans la section des lunettes de soleil en train d'essayer des lunettes de soleil. Il y avait cette femme qui n'arrêtait pas de nous regarder. On était là : 'Est-ce qu'elle pense qu'on va voler Primark ? Est-ce qu'elle pense que nous sommes le genre de filles à faire ça ?' Puis elle s'est approchée et elle a dit : 'Avez-vous déjà pensé à devenir mannequin ? J'ai vu que c'était une grande agence... Je savais qu'ils étaient réglo... Le lendemain, on y est allés et ils ont voulu me signer.'"