Janelle Monáe, pesco-végétarienne : elle souffre d'une intoxication au mercure

Janelle Monáe est sur la voie de la guérison après avoir souffert d'un empoisonnement au mercure. La chanteuse américaine de 34 ans a appris cette nouvelle alarmante au cours d'une interview à The Cut réalisée le 3 février dernier. "J'ai commencé à ressentir ma mortalité", a-t-elle expliqué. L'interprète de Yoga dit qu'elle a développé cette intoxication depuis qu'elle est devenue pesco-végétarienne.

Cette pratique alimentaire consiste à s'abstenir de consommer de la viande, mais à consommer la chair issue des poissons, des crustacés et des mollusques aquatiques. Une habitude qu'elle semble avoir acquise depuis un bon moment. En 2013 dans une interview à Glamour, elle attribuait sa si belle peau à son "super régime, avec beaucoup de légumes et du poisson".

"Comme beaucoup de personnes, elle essaie de trouver le bon moment professionnellement pour prendre du temps et concevoir son premier enfant. Elle veut être certaine d'être en pleine santé après avoir contracté une intoxication au mercure", lit-on dans le portrait de Janelle Monáe par The Cut. Le mercure étant présent en plus ou moins faible quantité dans le poisson selon les espèces, il n'est pas rare qu'une trop grande consommation cause une intoxication. Cette toxicité affecte les fonctions cérébrales, rénales, le système endocrinien, mais aussi les cellules souches.

Janelle Monáe n'a pas précisé à quel niveau l'intoxication au mercure avait endommagé sa santé. Elle semble toutefois aller bien mieux, elle qui sera sur la scène des Oscars 2020 (avec Billie Eilish, Randy Newman et Elton John) le 9 février prochain.