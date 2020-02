Carla Bruni friponne en vert, Bella et Gigi Hadid défilent avec maman Yolanda

Virgil Abloh, qui annonçait récemment la petite mort du streetwear, l'a semble-t-il transformé. En présentant des modèles qui mixent les tendances, les matières, les esthétiques, il a séduit Karlie Kloss, le rappeur Tyga, Usher et sa compagne Jennifer Goicoechea. Carla Bruni, quant à elle, a soutenu son ami couturier du début à la fin, jusqu'au bout des ongles. En backstage à grands coups de câlins, sur les réseaux sociaux aussi, dévoilant ses jambes interminables recouvertes de cuissardes Off-White. Récemment, la belle Italienne a fait la couverture du magazine Elle avec Riccardo Tisci (Burberry) et Bella Hadid, son sosie officiel. Décidément, les deux brunes ne se quittent plus...