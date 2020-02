Black M, sa folle Saint-Valentin : incroyables surprises pour Léa Djadja

Black M serait-il le mari idéal ? Pour la Saint-Valentin, l'artiste français a réservé non pas une, mais plusieurs surprises à son épouse Léa Djadja. L'ancien membre de la Sexion d'Assaut (dont les bruits de couloir annoncent un retour imminent) a partagé cette journée riche en émotions en direct sur son compte Instagram. "Aujourd'hui c'est la fête des amoureux n'est-ce pas... ? Alors pour ceux qui ne savent pas, ça va faire plus de 10 ans que je suis en couple avec ma femme, Léa", a-t-il expliqué.

La première surprise a été un tour en décapotable dans Paris, face à une Léa Djadja médusée. Cette voiture a directement conduit les amoureux à une patinoire, où une table dressée les attendaient pour prendre leur petit-déjeuner. Une fois l'estomac plein, ils ont mis les voiles vers une salle de cinéma privatisée, où ils ont pu regarder un film qui retraçait leurs dix ans de vie commune.

Black M avait vu les choses en (très) grand pour cette Saint-Valentin. Ayant offert une belle rose blanche à sa belle, le rappeur l'a ensuite emmenée sur une péniche voguant sur la Seine. Depuis le quai, une chorale gospel chante pour le couple. Des fleurs partout, des ballons, des coeurs et un merveilleux ciel bleu - rare en ce mois de février - ont accompagné la journée spéciale de Léa Djadja et Black M. On peut également voir sur la story du chanteur que tout ceci a été réalisé (et filmé) pour ce qui semble être le prochain clip de l'artiste, pour son titre Il était une fois où il évoque sa relation avec son épouse.